Gazo organise tournoi de basket avec un gros cashprize

10.000€ à la clé !

Après avoir tout cassé avec sa mixtape "KMT" et retourné le Zénith de Paris le 4 décembre dernier, Gazo se lance dans un nouveau projet. On le sait déjà, le rappeur de Saint-Denis est un très grand fan de basket. Depuis plusieurs années déjà, il est notamment l'égérie du Paris Basket, équipe dans laquelle on retrouve de nombreux jeunes talents de la discipline, à l'image d'Ismaël Kamagaté, ou encore Juhann Begarin.

Mais cette fois, Gazo souhaite faire plaisir aux amateurs de basketball, en leur permettant de participer à un grand tournoi en 3x3, en collaboration avec le Paris Basket, mais aussi Adidas et Snipes. La création de ce beau rendez-vous a directement été communiqué sur les réseaux sociaux du rappeur, et il annonce déjà un évènement pour "les vrais ballers".

Ce tournoi de basket inédit se déroulera le 20 décembre prochain à la halle Carpentier. Réservée aux 16-21 ans, cette compétition permettra en plus à l'équipe victorieuse de décrocher un cash prize de 10.000€. Une belle somme qui risque d'en motiver plus d'un(e), en plus de la présence de Gazo à l'évènement !

QUE POUR LES VRAIS BALLERS 🚫🎮🚫👅



20 décembre BSB LEAGUE



💵 10.000 CA$H pour la meilleure team#bsbleague pic.twitter.com/DIniATPhma — GAZO 🔺 (@GazoMlg) December 6, 2022

En plus du tournoi principal, un concours de tirs à 3 points ainsi que des battles de 1v1 seront organisés, avec à la clé un chèque de 500€. Alors avis aux amateurs de basket, c'est le moment d'aller vous entrainer, et surtout de vous inscrire ! Si vous souhaitez en savoir plus, toutes les infos essentielles sont dispos sur la page insta @bsb.world.