YoungBoy NBA va se marier !

En plus de sa musique, NBA YoungBoy est connu pour sa vie privée assez tumultueuse. En effet, le jeune rappeur de 23 ans a tout récemment accueilli son dixième enfant, né de sa huitième baby mama, Jazlyn Mychelle. Cette dernière semble être la bonne, puisqu'il a dévoilé hier qu'ils allaient se marier l'année prochaine, après l'avoir demandé en fiancailles il y a quelques semaines.

L'annonce a été faite en plein live sur Instagram de la part de YoungBoy, juste après qu'il ai confié aux spectateurs se sentir seul en ce moment. Un des fans présent sur le live lui a alors conseillé d'ouvrir un OnlyFans, un commentaire qui a légèrement agacé le rappeur. Il en a alors profité pour annoncer son mariage avec Jazlyn Mychelle pour le 7 janvier prochain. Une nouvelle qui fait plaisir à entendre pour lui !

"Ce n**** m'a dit d'aller sur OnlyFans. Je me marie le 7 janvier. Mec, je prendrais même pas 10 millions pour aller sur OnlyFans. T'es fou. [...] Je me sens seul parce que j'ai plus trop de fans. Tout le monde a arrêté de m'aimer."