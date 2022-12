Kanye West valide Hitler et les nazis

Kanye West a encore une fois dépassé les bornes. Déjà accusé d'antisémitisme depuis maintenant plusieurs semaines, le rappeur a une nouvelle fois tenu des propos provocateurs, voire même extrêmement choquants. Invité de l'émission Infowars du complotiste d'extrême-droite Alex Jones, Kanye a notamment exprimé son admiration pour Hitler.

"Je vois des choses positives aussi concernant Hitler. Ce mec [...] a inventé les autoroutes, a inventé le microphone que j'utilise comme musicien. On ne peut pas dire publiquement que cette personne a fait quoi que ce soit de bien, et j'en ai assez. J'en ai assez des étiquettes, tout être humain a apporté quelque chose ayant une valeur, surtout Hitler. J'aime Hitler."

Visiblement mal à l'aise, Alex Jones a ensuite essayé de recadrer Kanye West, insistant que le fait que "les nazis étaient des voyous et ont fait de mauvaises choses". Mais cela n'a pas suffi pour arrêter le rappeur dans sa tirade.

En interview dans le podcast du complotiste Alex Jones, Kanye West a déclaré « voir aussi de bonnes choses dans Hitler »



Il a également déclaré : « I like Hitler » pic.twitter.com/EKzrNyNgCA — Views (@viewsfrance) December 1, 2022

Plus tard dans la journée, Kanye West est allé encore plus loin dans la provocation, allant jusqu'à publier une croix gammée sur Twitter. En conséquence, le nouveau patron du réseau social, Elon Musk, a annoncé la suspension immédiate du compte du rappeur pour "incitation à la violence", précisant que Kanye était "allé trop loin". Un nouveau très gros dérapage qui risque de l'isoler encore plus des quelques derniers soutiens qui lui restait.