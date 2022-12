Nas et 21 Savage mettent fin à leur beef avec un morceau commun

Ils viennent de sortir ensemble le titre "One Mic, One Gun".

C'est peu de dire que les propos de 21 Savage sur Nas ont fait couler de l'encre et agité le rap game américain, provoquant même de fortes réactions. Rappelons que le rappeur né en Grande-Bretagne avait dit dans une interview que Nasir Jones n'était "pas pertinent" et que son succès n'était dû qu'à "une fanbase très fidèle". Si Nas n'avait pas vraiment réagi, Fivio Foreign ou encore Kodak Black avait pris la défense de la légende. Le tollé a été tel que 21 Savage s'était (vaguement) excusé. Preuve que tout cela est derrière eux et que, finalement, il n'y avait rien de vraiment grave, les deux artistes viennent de sortir un morceau commun, "One Mic, One Gun".

Ensemble, ils montrent que l'unité est plus forte que tout et que l'âge ou le fossé générationnel n'est pas un problème quand on est talentueux et motivé. Sur une production de Hit-Boy, 21 Savage se montre repentant en revenant sur ses déclarations sur Nas et déclarant :

"Lorsque vous êtes une légende, rien de tel que la pertinence."

Il dit aussi :

"Je ne suis contre aucune légende, j'essaie juste d'être le prochaine."

De son côté, Nas rappelle son statut de G.O.A.T. dans le rap game et certaines de ses performances récentes comme sa tournée commune avec le Wu-Tang Clan ou la trilogie "King’s Disease" avec Hit-Boy. Il demande aussi à 21 Savage et Kodak Black qui se sont disputés à son propos de faire la paix.

De son côté, comme de celui de 21 Savage, il semble bien que les tensions soient totalement apaisées et que l'harmonie règne.