Jul a eu des ennuis de santé

Il s'est confié sur ses réseaux sociaux.

Alors qu'il sortira un nouvel album le 9 décembre prochain, Jul a confié avoir eu récemment quelques soucis de santé. Ce qui explique son absence médiatique ces derniers mois.

On connait la productivité sans faille de Jul, qui sort en moyenne deux albums par an. Très proche de ses fans, le J est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Mais ces derniers mois, certains avaient constaté une légère absence de la part du rappeur marseillais, qui faisait de plus en plus rare. Jul a donc tenu à justifier cette absence, expliquant sur ses réseaux avoir eu des soucis de santé, sans pour autant rentrer dans les détails. Mais ne vous inquiétez pas, il va beaucoup mieux !

"Ma team, j'espère que ça va ? Bon, je voulais vous dire que ça fait à peu près un mois et demi que j'avais un petit problème de santé. ça s'est arrangé grâce à Dieu ! Juste pour vous dire que c'est pour ça que j'étais pas trop là ! Là, je suis de retour en plein forme et je me mets à fond dès maintenant.

La santé avant tout .. 👽 pic.twitter.com/9Sd4Y8IIow — Jul (@jul) November 20, 2022

Des nouvelles rassurantes, qui permettent à Jul d'aborder sereinement la sortie de son dix-huitième album "Coeur Blanc" prévue pour le 9 décembre prochain. Un premier single "Namek" en collaboration avec le chanteur nigérian Omah Lay est d'ailleurs sorti en fin de semaine dernière. Une belle connexion que les deux artistes ont clippé.

Depuis la fin de l'été, Jul est aussi très actif avec sa marque de vêtements D'Or et de Platine. Après une collection pour bébé, il dévoilait tout récemment une collaboration avec G-Shock pour une montre en édition limitée. Les soucis de santé du J ne l'auront donc pas empêché de nous sortir encore une fois énormément de nouveaux projets cette année !