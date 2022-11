T.I. liste les meilleurs artistes d'Atlanta et couronne Outkast

Un choix pas si évident.

Le rap américain aime les classements. Le top des albums sortis chez Roc-A-Fella, celui des meilleurs groupes, les meilleurs projets de LA, etc, etc... T.I. qui avait déjà son top 5 des albums venus d'Atlanta a du faire le difficile choix de citer les meilleurs artistes issus de sa ville. Il l'a fait pour Complex et un épisode de "Brackets". Fort de sa propre carrière qui fait de lui un des piliers de la scène rap de la ville d'Atlanta, ikl est aussi l'un des pionniers de la trap. Il était donc assez légitime pour couronner le plus grand rappeur de la ville géorgienne.

D'un côté, il a opposé Outkast à Jeezy tandis que l'autre "demi-finale" opposait Future et Lil Baby. Finalement, T.I. a couronné Outkast, aussi parce que le légendaire duo occupe une place particulière dans son coeur.

"C'est tellement bizarre de dire ça pour un groupe qui n'a pas fait de musique depuis une décennie. Mais leur musique est intemporelle et parle toujours aujourd'hui. Future par exemple vient de l'école Outkast. C'est un ancien élève de la Dungeon Family. Outkast, je pense qu'ils détiennent vraiment la couronne."

T.I. a également cité "Southernplayalisticadillacmuzik" comme le plus grand album jamais sorti d'Atlanta.

"C'est comme le Saint Graal. En ce qui concerne la reconnaissance mondiale et grand public, c'est le premier disque du genre pour de vrai. Je pense vraiment que Southernplayalistic est l'alpha."

De con côté, T.I. a également confirmé qu'il travaillait sur un ultime album avant de se concentrer sur sa carrière d'acteur.

"Je vais faire un album de plus et puis j'en aurai fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour le moment… Une fois que j'aurais mis un point d'exclamation dessus, je pourrais passer à autre chose."

Il travaille aussi sur un projet commun avec Boosie Badass parce que leurs fils sont très proches.