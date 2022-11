Takeoff : ce que l'on sait de ses funérailles

Elles auront lieu vendredi.

Voilà maintenant plus d'une semaine que Takeoff nous a quitté brutalement, assassiné par balle lors d'une soirée d'Halloween à Houston. Une cérémonie de funérailles aura lieu ce vendredi 11 novembre à la State Farm Arena d'Atlanta, ville d'origine du rappeur.

C'est un évènement qui risque d'être fort en émotion. Les funérailles de Takeoff, décédé le 1er novembre dernier, se tiendront ce vendredi dans un stade d'Atlanta, lieu pouvant accueillir près de 22.000 personnes. Des places pour y assister ont d'ailleurs été mises en ligne gratuitement sur Internet, avec une priorité donnée aux habitants d'Atlanta et de l'état de Géorgie. Et plutôt que d'offrir des cadeaux, la famille de Takeoff a demandé aux invités de faire un don à The Rocket Foundation, qui agit notamment contre les violences par armes à feu.

D'après d'autres informations révélées par TMZ, Justin Bieber aurait été choisi par la famille du défunt pour chanter au cours de la cérémonie. Un choix qui même s'il fait débat sur les réseaux sociaux s'explique tout simplement par le fait que Takeoff était très bon ami avec le chanteur.

Justin Bieber Will Be Performing at Takeoff’s Funeral pic.twitter.com/ruF498NSmZ — No Jumper (@nojumper) November 8, 2022

D'autres artistes devraient également performer, mais leurs noms sont pour l'instant gardés secret. Par ailleurs, la famille a demandé que les téléphones de tous les invités des funérailles soient confisqués avant leur entrée dans le stade, afin de ne pas faire de ce moment de deuil un évènement sur-médiatisé sur les réseaux sociaux.

Cette grande cérémonie intervient quelques jours après un premier hommage rendu par les proches de Takeoff lors d'une veillée funèbre. Vu leur ampleur, ces funérailles s'annoncent déjà comme un grand moment d'émotion et devrait permettre aux proches du rappeur de lui faire ses adieux de la plus belle des manières : entourée de ses fans, et en musique.