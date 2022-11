50 Cent trolle à nouveau Madonna

Après un TikTok de la chanteuse.

On connait l'amour que 50 Cent porte au troll et nombreux sont ceux qui en ont déjà fait les frais, à commencer par son fils Marquise ou encore Lil Kim. Dans son viseur ces derniers jours : Madonna. En effet, Fifty n'a pas pu s'empêcher de réagir à l'un des derniers TikTok de la chanteuse, dans lequel cette dernière fait du playback sur le couplet de Kendrick Lamar dans le titre "Vent" de Baby Keem. Madonna qui a visiblement l'air d'apprécier le rap, puisqu'elle a également récemment posté le même genre de vidéo sur le titre "Tomorrow 2" de GloRilla et Cardi B.

Il n'en a pas fallu plus pour 50 Cent, qui a directement pris un malin plaisir à troller Madonna, se référant une nouvelle fois à son âge et son morceau "Like a Virgin", sorti en 1984.

"Je vous ai dit que grand-mère faisait des conneries ! Like a virgin à 64 ans. LOL"

Ce n'est pas la première fois que Fifty se moque de Madonna. Déjà en juin dernier, il avait clashé la chanteuse à propos de l'une de ses photos publiées sur Instagram, allant même jusqu'à la comparer avec un alien. Depuis, il n'avait jamais pris la peine de s'excuser pour ces moqueries, ce qui ne nous étonne au fond pas tellement. En revanche, pas sûr que cette nouvelle attaque fasse plaisir à Madonna, qui en plus n'en est pas à son premier clash de cette fin d'année...