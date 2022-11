Snoop Dogg contredit sa rouleuse : il ne fume pas de 75 à 150 blunts par jour

Il accuse sa rouleuse de mentir.

Alors que sa rouleuse personnelle racontait récemment en interview que Snoop Dogg fumait entre 75 et 150 joints par jour, ce dernier a tenu à remettre les pendules à l'heure. Non, il ne fume certainement pas autant. Sa mise au point a en tout cas été faite sur Instagram, via un post publié ce week-end.

"Cette sa***e a dit que je fumais... mais ça c'est un travail à temps plein. Arrête de mentir. Je vais fumer tout ça dans une journée, mais je suis quoi, une machine ?"

Invitée de l'émission de radio australienne "The Kyle and Jackie O Show" il y a quelques semaines, la rouleuse de Snoop, Ranagade PerRana s'était confiée sur son activité. La jeune femme expliquait notamment lui rouler entre 75 et 150 joints par jour.

"Depuis que j'ai été embauché, j'ai dû rouler plus de 450 000 joints. Je fais environ une demi-livre par jour, soit 75 à 150 joints."

D'après elle, Snoop ne part jamais sans avoir au minimum un joint sur lui. Une consommation qu'on aurait pu totalement croire, surtout suite aux récentes déclarations du Doggfather à ce sujet. Pourtant, quelques jours après cette interview, Snoop avait déjà réagi en niant les propos de Renagade. En espérant que ses supposés mensonges ne lui coûte pas son job, surtout après toutes les épreuves qu'elle a du passé pour être recrutée.