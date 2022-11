Kanye West pourrait perdre la garde de ses enfants à cause de ses remarques antisémites

Son ex-avocat l'a mis en garde...

La chute de Kanye West se poursuit. Non seulement, il a perdu une partie de son business, toute sa crédibilité et une partie de sa fortune, mais, plus grave peut-être, il pourrait également perdre la garde de ses enfants. Déjà que Kim Kardashian n'aime pas trop lui laisser ses enfants, mais ses dernières sorties antisémites pourraient lui donner envie d'aller encore plus loin et d'essayer de priver le rappeur de tout droit de garde ou de visite d'autant que le couple est empêtré dans une âpre bataille juridique quant à leur divorce. Kanye West a donc été mis en garde par son ancien avocat comme il l'a expliqué lui-même sur Parler, la plate-forme de médias sociaux conservatrice qu'il a achetée.

"Lors de ma dernière rencontre avec Bob Cohen, il m'a dit que si je continuais la rhétorique antisémite, je pourrais perdre la garde de mes enfants."

Cohen, un avocat de haut niveau (qui est juif) conseillait Kanye West dans son divorce d'avec Kim K. Il a arrêté de le conseiller dès que Ye a twitté sur "Death Con 3", et ce même si le tweet a été supprimé depuis.

Une chose est sûre, les sorties de Kanye West pourraient peser très lourd dans le procès qui l'oppose à son ex-femme puisque, comme le rappelle TMZ, son avocat actuel, Nick Salick, tente de conclure un accord de garde avec l'équipe juridique de la star de télé-réalité. Le but de cet accord est d'éviter un procès, prévu pour le moment, en décembre.

Il est donc clair que les propos et l'attitude actuelle de Kanye West ne jouent pas en sa faveur d'autant que, selon TMZ toujours, "Kim K s'occupe ses enfants 80% du temps et que Ye n'a pas exercé son droit de garde depuis plusieurs mois..."