Takeoff : son autopsie donne de nouveaux détails sur sa mort

Chaque jour apporte de nouvelles précisions sur le drame.

Voilà maintenant plus de 48h que Takeoff nous a quitté, assassiné par balle en pleine soirée d'Halloween. Alors que l'enquête se poursuit afin de déterminer qui est le tireur, le rapport d'autopsie apporte quelques nouveaux éléments de réponse.

Un nouveau rapport concernant la disparition brutale de Takeoff a été publié hier soir, cette fois à propos de l'autopsie du rappeur d'Atlanta. D'après le médecin légiste, Takeoff est bien décédé après s'être pris deux balles, l'une à la tête, l'autre dans le torse, le tuant sur le coup. Le rapport précise également que la dépouille de Take va désormais être remise à sa famille en vue de son inhumation, qu'on imagine déjà très forte en émotion.

C'est vers 2h30 du matin juste devant le lieu de la soirée que la fusillade a débuté, après une altercation entre Quavo et un autre groupe d'hommes, immortalisée en vidéo. Le ton serait rapidement monté, poussant l'un d'entre eux à sortir son arme avant de tirer sur Takeoff, et sur deux autres personnes visiblement toujours en vie. Quavo n'a quant à lui pas été touché.

Les autorités cherchent toujours à en savoir plus auprès des nombreux témoins présents au moment des faits. Leur priorité : identifier et arrêter le tireur, qui est actuellement toujours recherché. D'après TMZ, la police serait actuellement sur la piste d'un premier homme, identifié dans une des vidéos du drame sur laquelle on le verrait clairement brandir une arme.

En parallèle sur les réseaux sociaux, les hommages continuent. Hier soir, Offset a notamment modifié sa photo de profil Instagram pour une image de Takeoff.