NBA Young Boy fait mieux que Jay-Z au Billboard 200

Il surpasse bien d'autres rappeurs.

NBA YoungBoy fait désormais mieux que Jay-Z en ce qui concerne le nombre d'entrées au Billboard 200, le classement des meilleures ventes d'albums aux Etats-Unis. Il a battu le record de Hova après l'entrée à la septième place de son dernier projet, "Ma I Got a Family" ce qui lui permet de comptabiliser 25 entrées dans le chart contre 24 à Jigga. A noter que Billboard ne considère pas son projet commun avec Beyoncé, "EVERYTHING IS LOVE" comme faisant partie de sa discographie. Dans un tweet qui revient sur la discographie de NBA, on peut s'apercevoir qu'il fait également mieux que 2PAc, Nas, Lil Wayne, Future et une multitude d'autres rappeurs de premier plan. Cependant, Jay-Z a toujours le plus grand nombre de n°1 avec 14, tandis que YoungBoy n'en a que 3.

JAY-Z = 24 entrées dans le Billboard 200

NBA YoungBoy = 25 entrées au Billboard 200

