Takeoff est décédé

Pendant une fusillade au cours d'une soirée.

La nouvelle fait extrêmement mal au coeur. Selon TMZ, Takeoff a été abattu dans la nuit alors qu'il célébrait Halloween à Houston. Le membre des Migos était avec plusieurs de ses proches, dont son oncle Quavo. Ce dernier était en pleine partie de dés avec un autre individu. Alors qu'il était en train de perdre, Quavo se serait rapidement énervé, poussant son adversaire à sortir son arme. Takeoff aurait alors été touché à la tête, le tuant sur le coup. Quavo n'aurait de son côté pas été blessé.

Quelques heures avant la fusillade, Takeoff publiait dans sa story Instagram une photo de lui, à quelques pas des lieux du drame. En fond sonore de cette photo, le morceau "Stop Breathing" de Playboi Carti. Un son terriblement prémonitoire...

Le son que Takeoff écoutait dans sa story était celui de playboi carti « stop Breathing » bruhhh 🤦🏾🙏🏿🕊 pic.twitter.com/tD8nznTf4a — Taah Kela (@zonguiati) November 1, 2022

A 28 ans, Takeoff était l'un des trois membres des Migos, connu pour être le plus discret des trois et probablement le plus passionné. Il ne compte qu'un seul album solo à sa discographie, "The Last Rocket", sorti en 2018. Récemment séparé du trio, Takeoff venait de sortir avec son oncle Quavo leur album commun "Only Built For Infinity Links" il y a moins d'un mois. Le dernier clip en date a même été publié hier, pour le morceau "Messy".

Le rap US et la ville d'Atlanta perd l'une de ses figures les plus emblématiques. RIP Takeoff.