Booba et Mister You parlent de Morandini

Une justice à deux vitesses ?

Parmi les rappeurs français, un certain nombre ont dû goûter aux "joies" de la prison. Le rap est également une musique très appréciée par certains détenus et les deux univers sont assez connectés, on voit d'ailleurs régulièrement des rappeurs envoyer de la force aux gens à l'ombre. Mais quand on a goûté à la justice pénale française, on est également bien placé pour se prononcer sur certains injustices présentes dans notre système judiciaire. Notamment au sujet de la lourdeur des peines.

C'est Mister You qui a abordé le sujet cette semaine, en réagissant à l'actualité. En effet, une peine d'un an avec sursis a été requise contre Jean-Marc Morandini, à qui on reproche des faits de corruption de mineurs. Évidemment, Yougataga s'est énervé via ses réseaux sociaux, lui qui a pris deux ans fermes pour avoir fait la publicité d'un four de cannabis sur son compte Snapchat. "Moi j'ai pris deux ans fermes pour un snap quand même", déclare le rappeur.

Booba a lui aussi réagi au coup de gueule de Mister You en déclarant, via un de ses comptes Instagram : "Oui mais toi tu t'appelles Younes Latifi", suivi d'une autre story dans laquelle il écrit "tu fais pas d'efforts. Force à toi en tout cas". Younes, touché, a remercié le Pirate pour la force. B2O semble donc sous-entendre que les peines de prison seraient différentes selon les origines du condamné. Des faits qu'on a déjà pu constater par le passé, et au-delà de tout ça, un an avec sursis pour corruption de mineurs ça n'est tout de même pas très cher payé... Une chose également soulignée par Mister You, cette fois sur son compte Twitter, où il exprime clairement sa révolte.