PLK condamné par la justice après une bagarre

Les faits remontent à cet été.

Mauvaise nouvelle pour PLK. Interpellé en juillet dernier pour une bagarre en sortie de boîte de nuit dans le Sud de la France, il était jugé ce matin au tribunal de Montpellier. Et la sentence est malheureusement tombée : un an de prison à effectuer à domicile sous surveillance électronique, donc avec port du bracelet. Avant ça, le parquet avait requis la peine de six mois de prison avec placement sous surveillance électronique "pour des violences gratuites".

Les faits remontent au 18 juillet dernier. Selon le rapport de police, tout avait commencé aux alentours de 5h30, en sortie d'une boîte de La-Grande-Motte où il était en showcase. Le rappeur se serait trouvé mêlé dans une bagarre impliquant une dizaine d'autres personnes. Rapidement, il avait été interpellé suite à un coup de poing donné à un policier. Interrogé à la barre ce matin, PLK a pu donner sa version des faits, expliquant notamment n'avoir pas réalisé sur le moment avoir frappé un membre des forces de l'ordre.

"J'ai eu peur de la situation, je me suis dit on descend voir, c'est le chaos, on ne comprend rien à ce qui se passe, j'ai juste voulu arrêter la situation et que ça s'arrête, c'était dans la pénombre, la tenue des policiers est sombre, je n'ai pas reconnu cette personne comme étant un policier et à la seconde où j'ai compris mon erreur j'ai arrêté."

Une défense qui n'aura pas visiblement pas suffit à convaincre les juges. Pour le moment, on ne sait pas si PLK compte faire appel de cette décision, qui ne devrait pas plaire à ses fans.