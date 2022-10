Jul dédicacé dans la bande-annonce du dernier Astérix

Par Vincent Cassel en personne.

Dans la bande-annonce du prochain "Astérix et Obélix : L'empire du milieu", Jul a bénéficié d'un coup de promotion inattendue de la part de Vincent Cassel, qui incarne Jules César.

Alors qu'il travaille sur un 18e album prévu pour sortir au mois de décembre, Jul a eu la surprise de découvrir hier une belle dédicace de la part de Vincent Cassel dans la bande annonce du prochain Astérix et Obélix. Dès les premières secondes, Jules César, incarné par Cassel, se présente en faisant le célèbre signe du rappeur marseillais.

Un clin d'oeil qui n'est bien évidemment pas passé inaperçu auprès du J, qui a directement reposté la séquence sur sa page Instagram, remerciant Vincent Cassel. Et même enthousiasme pour sa team et ses fans, qui ont liké et commenté par dizaines de milliers.

"@vincentcassel J'étais pas prêt ! Merci #ASTERIXETOBELIX"

"Astérix et Obélix : L'empire du milieu" sortira au cinéma le 1er février 2023. Parmi les autres membres du casting qu'on a pu découvrir dans cette première bande-annonce : Orelsan, et d'autres personnalités comme Ramzy Bedia, Franck Gastambide, Zlatan Ibrahimovic, Bigflo & Oli, Angèle, ou encore Jonathan Cohen. Le duo Astérix et Obélix sera d'ailleurs désormais incarné par Guillaume Canet et Gilles Lellouche. Ce film s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus gros blockbusters français de l'année 2023 !