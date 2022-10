Jadakiss donne son top 5 des meilleurs groupes de rap de l'histoire

Il y a du beau monde !

On ne le découvre pas, les Américains sont friands de ce type de classement. T.I. vient de donner son top 5 des meilleurs albums produits à Atlanta tandis que The Game livrait celui des meilleurs disques de rap de Californie. Et ce n'est pas la première fois que Jadakiss se livre à cet exercice puisqu'il y a quelques semaines, il livrait son classement des plus belles voix du hip-hop. Cette fois, interrogé lors du podcast Jalen & Jacoby d'ESPN, il a révélé les cinq meilleurs groupes de hip-hop de tous les temps. L'ancien membre de The Lox n'a pas hésité pour les quatre premiers. Il a cité sans réfléchir N.W.A, Wu-Tang Clan, Run-DMC et EPMD. Pour le cinquième membre de cette prestigieuse liste, il a eu besoin d'y penser un peu plus avant de choisir Mobb Deep, rendant aussi hommage à Prodigy.