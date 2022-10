JoeyStarr pas fan de la série sur NTM, "Le monde de demain"

La réalisation ne lui plaît pas.

Arte diffusait hier soir les tous premiers épisodes de sa nouvelle série "Le monde de demain". On y suit les débuts du groupe NTM, au moment de l'éclosion du mouvement hip-hop à la fin des années 80. En interview, JoeyStarr a donné son avis sur la série, et il n'est pas du tout convaincu.

Pour la deuxième fois, le parcours de NTM fait l'objet d'une adaptation à l'écran. Cette fois, c'est la chaine de télévision Arte qui propose de raconter leurs débuts au travers d'une série baptisée "Le monde de demain", en référence au nom de leur premier album. Réalisée par Katell Quillévéré et Helier Cisterne, la série est prévue pour durer six épisodes, les trois premiers ayant été diffusés hier soir sur la chaine.

Interrogé sur ce sujet en interview, JoeyStarr a avoué n'être pas fan de la série, expliquant ne pas être d'accord avec l'approche des deux réalisatrices.

"Je ne dis pas que les gens qui ont été mandatés sont des incompétents, loin de là, mais selon moi, on n'a pas pris les bonnes personnes pour faire ce truc. Je trouve que les curseurs ne sont pas là où ils devraient être. [...] Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va faire découvrir à beaucoup de monde l'énergie qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'est positif. Je reconnais qu'il y a plein de points positifs sur cette série, mais je n'ai pas été servi comme je l'aurais voulu."

En bref, JoeyStarr n'est pas convaincu à 100% par la série, mais il ne retient pas non plus que du négatif. Ses propos sont en tout cas étonnants, puisque les réalisatrices avaient expliqué que JoeyStarr et Kool Shen ont eu un droit de regard sur tous les épisodes, ont été présents sur le plateau, et ont même coaché les acteurs.

La série "Le monde de demain" est en tout cas dispo sur Arte, avant de basculer prochainement sur Netflix.