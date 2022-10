50 Cent trolle son fils Marquise...

Sympa, l’ambiance familiale.

50 Cent et son fils Marquise Jackson continuent de régler leurs différends sur les réseaux sociaux. Suite aux différentes déclarations de son fils, le rappeur lui a répondu en se moquant de la situation sur Instagram.

Rien ne va plus pour les Jackson père et fils. L'aîné de l’artiste a fait parler de lui cette semaine lorsqu’il a qui a déclaré que la pension de 6 700 $ mensuels, versés par son père, ne lui permettait pas de vivre correctement à New-York. Des propos qui ont suscité l’indignation de nombreux internautes. Marquise s’est donc retrouvé dans la sauce et a donc fini par s’expliquer plus en détails. Le jeune homme affirme qu’en réalité, il n’est pas question d’argent, mais plutôt de relation, notamment celle qu’il aimerait développer avec son paternel. En effet, il a par la suite annoncé qu’il était prêt à lui laisser la pension mensuelle pour passer ne serait-ce que 24h en sa compagnie.

Les choses sont donc compliquées entre Marquise et le rappeur de 47 ans. Pour ne rien arranger, ce dernier a clairement trollé son fils dans une vidéo partagée…le jour de ses 26 ans ! Le jeudi 13 octobre, celui qui est désormais un expert dans le troll a publié sur Instagram une vidéo promotionnelle de son concert en Allemagne.

Celle-ci démarre avec un 50 cent installé tranquillement dans son bain devant la télé. À l’écran, la fameuse vidéo de son fils, qu’il éteint immédiatement avant de dire : "Ce n*gga est fou. Tu as 25 ans et tu parles encore de pension alimentaire ?". Il se dirige ensuite à la porte de sa chambre d’hôtel pour ouvrir à Tony Yayo et Uncle Murda qui lui demande : "Tu sais que je te demande jamais rien mec, mais je me disais…Est-ce que je peux juste avoir un petit extra de 6 700$ par mois ?". Une vidéo qui a quand même dû faire mal à Marquise. Accompagné d’un screen de la séquence, il répondait d’ailleurs sur Instagram :

"Mais attendez, est-ce que mon père m’a posté une vidéo pour mon anniversaire aujourd’hui ? Wouah, lui qui n’a jamais pensé à moi pour mon anniversaire, c'est bien la première fois".

Si cela fait plusieurs années que les rapports entre Fifty et son fils sont tendus, cette dernière vidéo ne risque pas d’arranger les choses.