T.I. donne son TOP 5 des albums d'Atlanta

Le rap d'Atlanta a largement dominé le game mondial ces derniers années et T.I. a certainement eu du mal à choisir mais il y a semble-t-il déjà réfléchi parce qu'il n'a pas vraiment hésité. Ce qui est intéressant dans son top, c'est qu'il ne se met pas dedans et qu'il offre une vision assez large de ce qu'ATL peut offrir en termes de production et de styles différents et cela montre l'évolution et le dynamisme d'Atlanta au cours des derniers années.