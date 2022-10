Kanye West en roue libre, il accuse Adidas de l'avoir violé

Ça continue...

Kanye West a relancé hier son embrouille avec Adidas. Sur Instagram, il accuse la marque de lui avoir volé ses designs et de l'avoir violé.

Toujours en pleine tourmente pour l'affaire du t-shirt "White Lives Matter", Kanye West s'attaque aujourd'hui à Adidas. Hier, la marque annonçait publiquement vouloir réexaminer leur partenariat avec Yeezy, malgré "des efforts répétés pour résoudre la situation en privé". Sans surprise, Kanye a rapidement réagi à cette annonce via son compte Instagram. Et cette décision ne lui plait pas du tout...

"F**K ADIDAS. JE SUIS ADIDAS, ADIDAS M'A VIOLÉ ET M'A VOLÉ MES DESIGNS"

Une publication depuis supprimée par le rappeur de Chicago, mais que de nombreux internautes ont eu le temps de capturer.

Depuis quelques mois, le deal de Kanye West avec la marque aux trois bandes est particulièrement mis à l'épreuve. Dans une série de posts sur les réseaux sociaux, le rappeur et designer accuse Adidas de lui avoir volé ses designs, et d'avoir également refusé de le laisser ouvrir des boutiques Yeezy malgré plusieurs demandes de sa part. Il a depuis exprimé son souhait de mettre un terme à leur partenariat, leur réclamant 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Le même cas de figure s'est déroulé il y a quelques semaines avec Gap, autre enseigne avec laquelle Kanye West avait signé un partenariat en 2020. Il les avait eux aussi accuser de plusieurs violations de contrat, et de ne pas avoir respecté ses exigences de prix de fabrication et de vente.