Orelsan : la deuxième saison de "Montre jamais ça à personne" diffusée dès le 13 octobre sur Amazon

Après le succès de la première partie du documentaire, Orelsan revient.

Il y a un an, Orelsan sortait son très attendu documentaire "Ne montre jamais ça à personne" qui avait été salué par la critique. Réalisé par son frère Clément Cotentin qui avait documenté au caméscope sa vie et celle de son frère depuis leur adolescence, le film relatait les débuts de la vie d'Orelsan en tant que rappeur, ses galères et puis l'ascension du jeune Caennais. Des premiers morceaux enregistrés, en passant par les nuits de garde d'Orelsan en tant que réceptionniste jusqu'à la première signature, "Ne montre jamais ça à personne" dévoilait une bonne partie des débuts du rappeur.

Noté à plus de 4,5/5 sur Allociné, la série de six épisodes montrait également les polémiques par lesquelles Orelsan était passé avec son morceau "Sale P***" , des moments qui ont marqué sa carrière. Il est donc évident que la suite du biopic racontera certainement la suite de sa carrière et notamment la création et le succès de son dernier album, "Civilisation". Rendez-vous le 13 octobre pour découvrir cette suite si attendue.