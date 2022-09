A$AP Rocky : pourquoi est-il devenu viral ?

Même Tyler, The Creator s'est moqué de lui.

On connait la cruauté des réseaux sociaux qui peuvent faire de n'importe quelle image un véritable meme. C'est ce qui est arrivé à A$AP Rocky le week-end dernier, après qu'il ait sauté dans la foule du Rolling Loud à New York.

Le week-end dernier à New York se tenait le Rolling Loud, un énorme festival hip-hop. Parmi les artistes présents sur scène, on peut citer Nicki Minaj, Future, Offset, Lil Uzi Vert, Lil Baby, ou encore Don Toliver. A$AP Rocky était également de la partie pour un show bien ambiancé. En tout cas, le rappeur new-yorkais était tellement à fond dedans et euphorique qu'il s'est jeté dans la foule en plein milieu du concert. Une scène filmée par certains spectateurs et les images sont plutôt drôles... On y voit A$AP Rocky tiré de tous les côtés, le visage marqué par la panique, pendant qu'un des fans hurlent aux autres de le lâcher et le laisser sortir.

Même Tyler, The Creator s'en est mêlé, en changeant sa photo de profil sur Instagram par la tête d'A$AP Rocky. Malgré tout, En quelques minutes, ces images (et surtout ce visage paniqué de Rocky) sont devenues virales.Malgré tout, le nouveau papa a préféré jouer la carte de l'autodérision, puisqu'il a lui-même repartagé les images sur son compte Instagram.