Lil Wayne a 40 ans : Drake, Nicki Minaj et Kanye West lui fêtent son anniversaire et il reçoit de nombreuses certifications en cadeau

Le cap de la quarantaine est super bien passé pour Weezy.

40 ans, pour ceux qui ont déjà passé cet âge, c'est une vraie étape. Un moment qui peut être douloureux. Lil Wayne vient de les avoir puisqu'il est né le 27 septembre. Sauf que lui, on lui donne encore 25 ans et surtout qu'il a été super gâté pour son anniversaire puisque ses amis les plus proches comme Drake, Nicki Minaj et Kanye West lui ont fêté son anniversaire, que beaucoup d'autres artistes leur ont emboité le pas (Chris Brown, 2 Chainz, Cam'ron, Missy Elliott, Snoop Dogg, NBA YoungBoy, DJ Khaled, Janet Jackson...) et que, cerise sur le gâteau, c'est aussi la date choisie par la RIAA pour lui décerner de nombreuses certifications. Non, vraiment, Lil Wayne a dû passer une bonne journée...

Lil Wayne gâté par la RIAA pour son anniversaire

Tunechi a célébré son 40e anniversaire ce week-end par une grande fête au restaurant The Nice Guy à Los Angeles avec des invités prestigieux puisqu'on y a vu YG et Mack Maine, Keith Sweat et Skip Bayless. Mais cette soirée a également été accompagnée de 22 nouvelles certifications ! Et que du platine s'il vous plaît ! Ces nouvelles récompenses couvrent toute la carrière de Weezy et concerne certains de ses plus grands titres comme "6 Foot 7 Foot" et "Love Me" avec Drake et Future, qui sont maintenant 7x platine. "How To Love" et "A Milli", sont certifiés 6x platine tandis que "Right Above It" avec Drake et "Drop The World" avec Eminem sont maintenant 5x platine. Enfin, "She Will" avec Drake et "Mirror" avec Bruno Mars sont 4x platine.

Trois des albums de Weezy ont également obtenu de nouvelles certifications. "I Am Not a Human Being" a obtenu le statut de double platine, et "Tha Carter V" et "Tha Carter III" sont respectivement certifiés double platine et 8x platine !

Une bien belle façon de fêter son anniversaire !