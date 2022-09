Central Cee : "Je me devais de faire comprendre que je trouve l’homophobie bizarre"

Le rappeur analyse ses lyrics dans "Doja".

C'est sans doute le gimmick le plus connu de l'été, celle que les spectateurs de Central Cee lors de son concert à Grigny (91) ont répété à chaque fois qu'il l'a prononcé sur scène. Dans le morceau "Doja", il dit : "How can I be homophobic ? My bitch is gay". En interview pour Genius, il a tenu à expliquer ses lyrics et le message qu'il souhaite passer avec ce titre.

"C’est littéralement comme je l’ai dit. Je ne suis pas homophobe, ma copine est bisexuelle. Elle a été la première personne gay avec qui j’ai vraiment discuté et apprécié échanger. J’ai l’impression que l’homophobie est presque intégrée à notre culture, celle du rap et des quartiers. Ce n’est pas normal. Je me devais de faire comprendre que je trouve l’homophobie bizarre. Quand je vois des personnes qui vivent avec autant de haine en eux j’ai du mal à comprendre. Pourquoi accorder autant d’importance à la manière dont les autres personnes vivent leur vie ? Je trouve ça complètement fou. Je sais pas, ça veut sûrement dire que c’est toi le problème. C’est dingue. Je suis complètement contre l’homophobie, clairement."