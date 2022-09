Booba : son concert au Stade de France fait exploser ses streams

Ses albums réintègrent les classements sur les plateformes de streaming.

Pas de doute, le concert de Booba au Stade de France ce samedi 3 septembre a été un pour ne pas dire L'événement marquant de l'année 2022 dans le rap français, il n'y avait qu'à regarder les réseaux sociaux le jour suivant pour se persuader que le Duc avait frappé vraiment très très fort, n'en déplaise à quelques esprits chagrins. En plus depuis plus de 20 ans, le rappeur de Boulogne a eu le plaisir de voir tout type de public se mélanger dans l'arène : des old timers de l'époque Lunatic ou des auditeurs plus récents qui l'ont découvert un peu plus tard. Le résultat est sans appel et se traduit en chiffres sur les plateformes de streaming : tous les albums de Booba ont connu progression ce week-end, preuve que le temps n'a pas de prise sur la musique du Duc.

J’en reviens toujours pas de comment le public de Booba est cosmopolite de BAISÉ. Des ge-bour, des mecs de tess, des DARONNES mdr, des darons, des vieux, la jeune génération 2000. C’est terrible — 🤨 (@petiosta) September 3, 2022

Selon une publication partagée par Booba en personne, sept de ses dix albums ont réintégré le TOP 100 du classement d'Appel Music : "Ultra" est revenu à la 18e place. "Trône" à la 46e, "Nero Nemesis" à la 66e, "Temps mort" à la 81e, "D.U.C" à la 85e, "Lunatic" à la 89e et enfin, "Ouest Side" à la 97e. Et Booba ne s'y trompe pas quand il écrit juste : "Les retombées" parce que c'est exactement de ça qu'il est question !