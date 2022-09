Alonzo, Hamza, SCH et Fresh La Peufra sont les artistes les plus écoutés de l'été

Les tubes de l'été type "Lambada" ou "Mambo n°5" ont vécu. Aujourd'hui, quelle que soit la saison, le rap domine tous les classements. C'est encore le cas pour cet été 2022. Spotify France vient en effet de publier la liste des artistes les plus écoutés pour les mois de juillet et d'août 2022. Et le rap peut s'enorgueillir de truster les premières places de ce classement. Hamza et SCH ont rythmé nos vacances avec "Fade Up", Fresh La Peufra sa surfé sur sa victoire dans "Nouvelle Ecole" avec son titre "Chop". Mais les grands gagnants sont Alonzo, Naps et Ninho avec le tube "Tout va bien". A noter aussi que le Nigérian Rema arrive à se faire une très bonne place aux côtés des rappeurs français. Dans le classement, on retrouve aussi Soolking, Niska, Gazo, Timal et Jul.

Ils ont rythmé vos vacances ☀️



De @Alonzopsy4 à @Fresh_lapeufra en passant par @ZegP808, @HamzaSauceGod et @Sch_Mathafack, découvrez le top 5 des titres les plus streamés cet été sur Spotify en France !



Et vous, c’était quoi votre tube de l’été ? pic.twitter.com/pSONY4gCsz — Spotify France (@spotifyfrance) August 31, 2022

Top 10 des tubes de l'été sur Spotify France

1. TOUT VA BIEN (feat. Ninho & Naps) - Alonzo, Naps, Ninho

2. FADE UP - Hamza, SCH, ZEG P

3. Calm Down - Rema

4. Chop (Nouvelle École) - Fresh

5. As It Was - Harry Styles

6. Suavemente - Soolking

7. J'ai tout su - Jul

8. Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush

9. Balader - Niska, Soolking

10. Filtré - Gazo, Timal

A l'international, on note la très très grosse domination des sons et des artistes latino, notamment de Bad Bunny qui place cinq morceaux dans le top 10 ! Très très fort !

Top 10 des tubes de l'été sur Spotify Monde

1. As It Was - Harry Styles

2. Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush

3. Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone

4. Tití Me Preguntó - Bad Bunny

5. Glimpse of Us - Joji

6. Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo

7. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo

8. Efecto - Bad Bunny

9. Moscow Mule - Bad Bunny

10. Heat Waves - Glass Animals