MTV Video Music Awards 2022 : découvrez la liste des gagnants

Les MTV Video Music Awards 2022 ont eu lieu ce dimanche 18 août au Prudential Center de Newark dans le New Jersey. Nicki Minaj a reçu une récompense pour l'ensemble de sa carrière mais aussi le prestigieux Michael Jackson Video Vanguard Award. Le prix de la meilleure collaboration est revenu à Lil Nas X et Jack Harlow pour "Industry Baby".

Durant son discours, Nicki Minaj a notamment remercié les artistes qui l'ont inspiré comme Lil Wayne, Foxy Brown, Lauryn Hill Hill, Slick Rick et Doug E. Fresh ainsi que ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours, de Kanye West, Beyoncé et Eminem à Rihanna, Brittney Spears et Drake.

A noter aussi que c'est la première fois dans l'histoire de cette cérémonie que le prix d'artiste de l'année va à un chanteur qui ne s'exprime pas en anglais puisque c'est Bad Bunny, qui chante en espagnol, qui a remporté cette distinction.

L’excellent Bad Bunny marque l’histoire aux #VMAs : première fois qu’un artiste chantant dans une langue autre que l’anglais remporte le titre d’Artist Of The Year.

Pleinement mérité 🔥🔥🔥 @sanbenito

pic.twitter.com/lD4JxnXBTG — Marie-France Lemaine (@Mefel) August 29, 2022

Parmi les autres grands gagnants, The Weeknd, Doja Cat et Lizzo sont repartis avec un prix.

Découvrez la liste des vainqueurs des MTV Video Music Awards :

Video of the Year

Doja Cat – “Woman”

Drake f. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X & Jack Harlow – “Industry Baby”

Olivia Rodrigo – “Brutal”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) — WINNER*

Artist of the Year

Bad Bunny — WiNNER*

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Song of the Year

Adele – “Easy on Me”

Billie Eilish – “Happier Than Ever” — WINNER*

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (Pnau Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “Stay”

Best New Artist

Baby Keem

Dove Cameron — WINNER*

Gayle

Latto

Måneskin

Seventeen

Best Collaboration

Drake f. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (Pnau Remix)”

Lil Nas X & Jack Harlow – “Industry Baby” — WINNER*

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone & The Weeknd – “One Right Now”

Rosalía f. The Weeknd – “La Fama”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “Stay”

Best Pop

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was” — WINNER*

Lizzo – “About Damn Time”

Olivia Rodrigo – “Traitor”

Best Hip Hop

Eminem & Snoop Dogg – “From the D 2 the LBC”

Future Featuring Drake & Tems – “Wait for U

Kendrick Lamar – “N95

Latto – “Big Energy”

Nicki Minaj f. Lil Baby – “Do We Have a Problem? — WINNER*

Pusha T – “Diet Coke”

Best Alternative

Avril Lavigne f. Blackbear – “Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons & J.I.D – “Enemy”

Machine Gun Kelly f. Willow – “Emo Girl”

Måneskin – “I Wanna Be Your Slave” — WINNER*

Panic! at the Disco – “Viva las Vengeance”

Twenty One Pilots – “Saturday”

Willow & Avril Lavigne f. Travis Barker – “Grow”

Best R&B

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)”

Chlöe – “Have Mercy”

H.E.R. – “For Anyone”

Normani f. Cardi B – “Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – “No Love” (Extended Version)

The Weeknd – “Out Of Time” — WINNER*

Video for Good

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time” — WINNER*

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – “Fils de joie”

Best Cinematography

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Camila Cabello f. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Harry Styles – “As It Was” - WINNER*

Kendrick Lamar – “N95”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Best Direction

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X & Jack Harlow – “Industry Baby”

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version) - WINNER*

Best Art Direction

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake f. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Kacey Musgraves – “Simple Times”

Lil Nas X & Jack Harlow – “Industry Baby” - WINNER*

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Best Visual Effects

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay & BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5”

Lil Nas X & Jack Harlow – “Industry Baby” — WINNER*

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid Laroi & Justin Bieber – “Stay”

Best Choreography

BTS – “Permission to Dance”

Doja Cat – “Woman” — WINNER*

FKA twigs f. The Weeknd – “Tears in the Club”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X & Jack Harlow – “Industry Baby”

Normani f. Cardi B – “Wild Side”

Best Editing

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “Brutal”

Rosalía – “Saoko” — WINNER*

Taylor Swift – “All Too Well” (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

The Weeknd – “Take My Breath”