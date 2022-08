DJ Khaled : qui est Tarik Azzouz, le Français qui a produit huit titres sur "God Did" ?

Il a déjà travaillé pour Lil Wayne, Eminem ou Meek Mill.

Les Français qui réussissent musicalement aux Etats-Unis ne sont pas légion. Alors quand l'un d'eux produit huit des dix-huit titres d'un des albums majeurs de l'année 2022, on ne peut que s'enorgueillir et mettre la lumière sur lui. Tarik Azzouz vient de placer huit titres sur l'album de DJ Khaled, "God Did" et ce n'est pas une nouveauté tant il est proche du fantasque DJ avec qui il collabore régulièrement. Mais ce n'est pas tout, cet enfant d'Aulnay-sous-Bois a aussi travaillé pour Eminem, Lil Wayne, Meek Mill et John Legent. Il a également obtenu un Grammy Awards pour la musique du titre "Higher" de DJ Khaled, Nipsey Hussle et John Legend. Pour le dernier projet de Khaled, il a notamment produit "Fam Good, We Good" de Gunna et Roddy Rich mais surtout l'un des titres phares de l'album "God Did" sur lequel on retrouve Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy, excusez du peu...