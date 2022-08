Booba : Stade de France, retraite, argent, il se confie au Chroniqueur Sale

En plus de son clash avec Rohff qui semble revenu au point mort après une grosse période de tension, son combat contre les influenceurs, Booba sera en concert au Stade de France le samedi 3 septembre. Le Duc est donc sur tous les fronts. Il a donc donné une interview au Chroniqueur sale pour faire le point sur toutes ses activités... Petit florilège des principales déclarations du rappeur des Hauts-de-Seine.

L'actualité la plus immédiate de B2O, c'est bien évidemment son concert au Stade de France. Lucide, Booba n'a pas hésité à parler d'argent expliquant que ce n'est pas vraiment ce qui l'a motivé à se produire dans cette enceinte.

"Oui, bien sûr je vais faire de l’oseille, je ne fais pas de bénévolat. Mais c’est pas un hold-up. Quand tu fais un événement d’une telle ampleur, ça coûte tellement cher en production, que c’est rentable si t’en fais 2, 3 ou 4. Ça coûte tellement cher en production parce que la scène elle est incroyable, il y a du matos de fou, c’est un stade…Donc en fait sur une seule date, tu te rembourses, tu fais un petit bénéfice, mais c’est pas là que tu en fais le plus. Pour faire du bénéfice, il faut être Beyoncé, et le set que tu fais au Stade de France, tu le fais aussi dans un stade à Sydney, en Allemagne… Et là, après le premier, le deuxième et tous les autres c’est que du bénéfice. Parce que t’as amorti le coût de production, etc. Donc non, c’est pas vraiment pour l’argent, c’est plus pour la gloire."