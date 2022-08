PNL bat son propre record de certifications et marque l'histoire

Les albums « Dans La Légende » et « Deux Frères » de PNL possèdent maintenant le même nombre de single de diamant. Dans La Légende : 9 💎 Deux Frères : 9 💎 👏🏼 pic.twitter.com/JkioU5sCYv

Et on note aussi ce chiffre incroyable : 25% des titres de PNL sont diamant ! Rien que ça !

📊 25% des sons de PNL sont certifiés single de diamant ! 💎



18/72 titres



Personne ne fait mieux. pic.twitter.com/EzWIlpbOKb — PNL Charts (@PNL_Charts) August 16, 2022

Rappelons qu'une certification diamant équivaut à plus de 50 000 000 de streams, ça en dit long sur la passion des auditeurs de rap pour la musique de N.O.S et Ademo. Cela prouve aussi qu'en seulement quelques années, PNL a durablement marqué non seulement le rap mais aussi l'histoire de la musique française.

Bravo à eux !