Nipsey Hussle honoré par la ville de Los Angeles et son métro

Une station va désormais porter son nom.

L'empreinte laissée par Nispey Hussle sur Los Angeles est énorme. Il a déjà été honoré par une étoile sur Hollywood Boulevard tandis que les Lakers, un des deux clubs de basket de la ville lui ont également rendu hommage. Il y a aussi une rue et un building qui portent son nom. Mais ce n'est pas terminé pour autant. Le métro de LA vient d'annoncer la création d'une nouvelle station qui portera le nom du rappeur défunt. Selon CBS Los Angeles, la station desservira la Hyde Park K Line et sera située à Nipsey Hussle Square. C'est l'un des huit arrêts le long de l'itinéraire qui traverse certains des quartiers les plus anciens de Los Angeles et d'Inglewood. Le conseiller de Los Angeles Marqueece Harris-Dawson a ainsi déclaré :

"De Slauson et jusqu'à Vernon, vous verrez des œuvres d'art de classe mondiale, célébrant l'histoire et l'héritage du peuple afro-américain. Tous ceux qui viennent à L.A. et prennent le train pour sortir de l'aéroport vont le voir."

Evidemment, la création de cette gare suit un plan plus large à savoir la pacification de cette partie de la ville où la criminalité ne cesse d'augmenter de façon exponentielle. L'allée qui se situe près de l'endroit où le rappeur a trouvé la mort sera en effet fermée pendant 18 mois.

Rappelons qu'après une longue procédure judiciaire, l'assassin du rappeur angelino, Eric Holder, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et de tentative d'homicide volontaire au début du mois.