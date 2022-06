SCH revient sur sa Victoire de la musique

On en attend autant du troisième volume !

Le rappeur SCH a été récemment reçu par le quotidien La Provence. Il s’est confié sur les événements récents de sa vie d’artiste.

Fin 2021, SCH avait reçu un prix à la cérémonie des Victoires de la musique. Un événement assez surprenant pour cet artiste issu de la culture hip-hop urbaine et appartenant au milieu du rap français. Le prix qu’il a reçu est une récompense pour "l’album le plus streamé de l’année" grâce à son incontournable opus "JVLIVS II", son dernier album en date. Le projet est sorti un peu plus de deux ans après le premier volet de sa trilogie "JVLIVS", le 19 mars 2021.

On se souvient que ce deuxième volume de l’album n’avait pas tellement connu le même engouement que lors de la sortie du premier et SCH avait d’ailleurs été gêné de recevoir sa récompense, bien qu’il en soit tout à fait légitime.

Aujourd’hui c’est chez La Provence que le rappeur originaire de Marseille nous explique que sa victoire est une victoire qui a de la valeur. Si cette récompense lui a été remise c’est parce que le public, ses fans l'ont élu.

“Non, c’est une victoire car nos premiers interlocuteurs, c’est notre public, on est très rarement confrontés à des professionnels de la musique. On n’attend pas leur reconnaissance même si c’est toujours un plaisir d’en avoir une.”

Concernant la cérémonie en elle-même, SCH confie que l’exclusion du rap dans les différentes cérémonies, créées pour valoriser la musique et ses acteurs, telles que les Victoires de la musique ou encore les NRJ Music Awards ne devrait plus préoccuper ou alarmer les personnes soutenant les cultures populaires.

“L’urbain peut évoluer tout seul, il crée son propre mouvement, et je suis sûr qu’on aura un jour notre cérémonie à nous.”

Et il s’avère que dès l’année prochaine, cette certitude évoquée par le marseillais se confirmera véritablement grâce à la cérémonie "Les Flammes".

Du côté de la musique à venir, Le S n’a pas apporté plus d’informations. Il reste très silencieux sur l’avancée de ses projets et l’éventuelle prochaine sortie du dernier volume de "JVLIVS".

“Je ne peux vraiment rien dire.” “C’est dans les tuyaux mais no spoil, je ne peux vraiment rien dire (rires).”

En attendant c’est dès jeudi prochain qu’on le retrouve, aux côtés de Shay et Niska, dans "Nouvelle école" le nouveau programme Netflix, 100% consacré au rap francophone. Restez connectés !