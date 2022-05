The Game continue de clasher Eminem

On ne peut plus l'arrêter !

The Game s'est assis pour une interview pour le podcast “All The Smoke” sur SHOWTIME. Au cours de la conversation, le rappeur né à Compton a abordé de nombreux sujets, notamment ses relations avec Dr. Dre, Kanye West et la défunte star des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant.

Il a également insisté sur le fait qu'il était un rappeur bien supérieur à Eminem et qu'il ne pouvait pas y avoir de comparaison possible. Il a aussi expliqué que personne dans la rue n'écoutait Eminem, ni en club ni dans des vestiaires.

"Quand avez-vous déjà entendu Eminem dans un club ? Quand l'avez-vous déjà entendu dans le vestiaire ? Je lui enlève rien mais je n'entends pas Eminem dans les rues. Cela ne veut pas dire qu'il ne sait pas rapper. Le savoir-faire est là. Je suis juste le meilleur rappeur. Je n'ai tout simplement pas reçu la lumière qu'il a reçue.”

The Game a soutenu que sa confiance inébranlable était nécessaire pour être un rappeur.

"Quand je dis que je veux une battle avec Eminem ou qu'Eminem n'est pas le plus grand rappeur et que je suis meilleur que lui, ce n'est pas comme si quand je vais le voir, je vais noyer ce n-gro ou je me battre avec ce n-gro. Je suis censé penser que je suis meilleur que tous les rappeurs, sinon pourquoi ferais-je tout ça ?"

En mars, Game a également été invité à s'asseoir avec N.O.R.E. et DJ EFN pour un épisode de “Drink Champs”. Après avoir affirmé que Kanye West avait fait plus pour lui en deux semaines que Dr Dre ne l'avait jamais fait, il a défié Eminem dans un Verzuz.

"Eminem est Eminem, j'aime Eminem. Il est l'un des putains de bons MC, des grands MC. Je pensais qu'Eminem était meilleur que moi. Lui non, il ne l'est pas. Défiez-le. Oui, je veux faire Verzuz contre lui."

Il a réaffirmé la même chose dans une vidéo Instagram quelques jours plus tard.

"Quand vous dites qu'Eminem est meilleur et tout ça, je le vois, je le vois. Je te sens. Et tu sais quoi ? Si vous pensez qu'Eminem est meilleur que moi, c'est votre opinion. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis meilleur qu'Eminem, et c'est leur opinion. Personnellement ? Est-ce qu'Eminem est meilleur que moi ? Nan, pas lui, mon pote. Et je pense que la meilleure façon de voir s'il l'est ou si je le suis est de rapper à ce sujet. Levons-nous. Entrons en studio. Rappons à ce sujet. Faisons quelque chose. Sortons quelque chose. Voyons voir parce que c'est ce que c'est que cette merde, mon frère. C'est du rap."

Et vous, quel est votre avis ?