Jul dévoile son concept jamais vu en France

Il en a dit un peu plus lors d'une interview pour France 3 PACA alors qu'il prépare son concert au Stade Vélodrome.

"Le 4, les fans vont être gâtés, surprises, tout ça… Et par contre le 3, le jour de mon nouvel album, je compte sur ma team pour être présente, ils vont être super gâtés, plus que ça, j’ai fait 20 sons et en plus, sur les 20 titres, chacun aura un code-barre et ça sera un NFT à gagner par tirage au sort. Le gagnant aura des belles surprises. Un clip… je n’en dis pas plus mais ça sera très très beau. Que des surprises. Que pour ma team."