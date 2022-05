Cardi B donne chaud à Playboy

Elle donne de sa personne...

En 2021, Playboy s'est associé à Cardi B et ne doit pas le regretter aujourd'hui tant leur partenariat s'est avéré fructueux. La superstar était chargée d'aider les revenus du magazine emblématique à monter en flèche et c'est exactement ce qu'elle a fait. En effet selon un communiqué de presse de la société qui possède Playboy, PLBY, les revenus ont augmenté de 63% et s'élèvent désormais à 69,4 millions de dollars. Des chiffres dont se réjouit Ben Kohn, PDG du groupe PLBY.