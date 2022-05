Nouvelle école : Shay, Niska et SCH épaulé par Jul, Fianso ou encore Hamza

La liste d'invités est impressionnante.

Netflix a bien compris la communication actuelle. Elle se fait au compte-gouttes. Après avoir annoncé la mise en ligne de la version française de l'émission de découverte de jeunes talents, "Nouvelle école" avec Niska, SCH et Shay dans le jury, une adaptation de "Rythm+Flow" aux Etats-Unis dans laquelle on retrouve Cardi B, T.I. et Chance The Rapper, la plateforme continue de distiller les informations. Elle vient notamment de dévoiler les artistes invités à venir prêter main-forte au jury. Jul, Youssoupha, Doria, Dinos, Zola, Gradur, Soso Maness ou encore Ninho, Fianso, L'Algérino, Guy2bezbar, Tiakola, Hamza, Isha, Frenetik seront donc également de la partie. A noter également que le premier des huit épisodes de "Nouvelle École" sera disponible dès le 9 juin.