Lil Baby annonce son retour

L'été s'annonce tout feu tout flamme !

Lil Baby a provoqué une frénésie chez ses fans en mars lorsqu'il a annoncé qu'il ferait son retour officiel sur la scène musicale cet été, et aujourd’hui il leur redonne espoir concernant les nouveaux projets à venir.

Dimanche 22 mai, la star du rap d'Atlanta s'est rendue sur Twitter avec une mise à jour pour les fans en attente de nouvelle musique.

Selon Lil Baby, les fans peuvent s'attendre à ce que quelque chose arrive dans les deux prochains mois. Il a laissé planer le doute sur la date de son futur come-back en posatnt un tweet avec plusieurs emojis flammes et une date avec le mois de juillet, mais pas le jour.

7/?/22 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — Lil Baby (@lilbaby4PF) May 22, 2022

Baby a lentement accumulé de la pression autour de son retour imminent avec une multitude de singles tels "In A Minute", "Right On" et "Frozen". Le prochain album du rappeur de 27 ans fera suite à son album de 2020, “My Turn” qui a fait ses débuts à la première place du Billboard 200 américain, avec 197 000 unités équivalentes à un album.