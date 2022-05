Drake augmente les streams des artistes qui l'invitent en featuring

S'il y a bien un artiste bankable à l'heure actuelle, c'est sans doute Drake. En effet, une étude américaine menée par HipHopNumbers portant sur les années 2019 à 2022 a montré que la présence du Canadien en feat sur un morceau permet à l'artiste qui l'invite de voir les streams de ce titre augmenter de 2783% par rapport à ses statistiques habituelles. Si l'étude porte sur plusieurs artistes, vous allez constater que Drizzy est clairement celui dont l'influence est la plus importante puisque J. Cole, deuxième du classement, ne fait bondir les streams "que" de 543%, ce qui est quand même une méchante progression.

La suite du classement se décompose comme suit :

3- Kendrick Lamar +449%

4- Lil Baby +415%

5- Kanye West +260%

6- Eminem + 260%

Viennent ensuite Nicki Minaj, Andre 3000 et Jay-Z.

L'influence de Drake est incroyable et chiffrée

Il faut croire que Drake aime partager ou que les artistes ont compris qu'il y avait un filon à creuser en l'invitant car il est sans doute l'un des rappeurs à faire le plus de featurings depuis des années. HipHopNumbers a notamment établi que le feat de Drake qui a été le bénéfique à celui qui l'a invité, c'est le titre "Over the Top" de Smiley, que l'on peut retrouver sur l'abum "Buy or Bye 2". Ce single a eu 24 776,9% plus de streams que le reste du projet... Drakeo The Ruler qui a invité Drizzy sur le morceau “Talk to Me” a enregistré une augmentation de 6 069,2% de plus que ses chiffres habituels.

Même si HipHopNumbers précise que "Lorsque le titre est classé comme co-créé par les deux artistes, il apparait également sur la page Spotify de l’artiste en feat" sans que cela soit précisé que c'est une collaboration et cela a, fatalement, une incidence sur le morceau. Quand vous lisez sur la plateforme "nouveau son de Drake", vous cliquez, évidemment... "C’est un moyen incroyable de guider plus de personnes vers l’écoute de la chanson" reconnaissent d'ailleurs les auteurs de l'enquête. Mais même avec les précautions d'usage, on peut quand même être largement impressionné par la puissance et l'aura de Drake. Ce n'est sans doute pas pour rien qu'il est aussi souvent invité...