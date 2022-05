Médine envoie le vice-président de Reconquête au tribunal

Stop à la diffamation.

Il a beau avoir l'habitude qu'on l'accuse de tous les maux à cause de sa religion et de son physique, Médine n'est pas du genre à tendre l'autre joue. Alors, quand dans un discours, l'ancien responsable du Rassemblement National désormais vice-président du parti d'Eric Zemmour, Reconquête l'avait qualifié d'être "proche de la mouvance islamiste des Frères musulmans", le rappeur havrais avait quasiment immédiatement porté plainte pour diffamation contre Nicolas Bay. Et il a bien fait. Ce n'est pas parce qu'on fait de "la politique" qu'on a le droit de tout dire. Résultat, "l'homme politique" a été mis en examen.