Lil Keed : le rap américain lui rend hommage

Le rap US en deuil !

Ce week-end, nous avons été frappés par l’annonce tragique de la mort d’un des artistes du label YSL. Lil Keed, de son vrai nom Raqhid Jevon Render, nous a quitté ce vendredi 13 mai 2022 alors qu’il venait tout juste d’avoir 24 ans. L’annonce de son décès a été faite par son frère Lil Gotit, aussi membre du label de Young Thug, Young Stoner Life Records, via un post Instagram le lendemain du drame. Le frère du défunt a exprimé en légende de sa publication son immense chagrin.

"Je ne peux pas croire que je t'ai vu mourir aujourd'hui mon frère J'ai fait tous mes pleurs Je sais ce que tu veux que je fasse et c'est dur pour maman papa Nos frères Naychur et Whiteboy. #ImaHoldthisShitDown"

Jusqu’à présent nous ne connaissons les causes de la mort de Lil Keed, les membres de sa famille n’ayant pas donné d’autres informations depuis l’événement.

Cette nouvelle a énormément touché et attristé le milieu du rap US. Nombreux sont les artistes qui ont tenu à rendre hommage à la jeune étoile montante d’Atlanta. Les rappeurs tels que Future, Rick Ross ou encore le groupe Rae Sremmurd ont partagé quelques mots sur leurs réseaux sociaux pour exprimer leur peine et montrer leur soutien aux proches du rappeur.

RIP LIL KEED 🙏🏽 — Yung Rénzél 👑 (@RickRoss) May 14, 2022

R.I.P Lil Keed 😢

Pray For YSL 🐍 — DOE BEEZY/FREEBANDZ (@DoeBoyOfficial) May 14, 2022

