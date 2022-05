Damso vers une fin de carrière ?

Partir pour mieux revenir ?

Damso n’est plus très loin de la retraite et il semble que cela soit du sérieux cette fois. L’année passée, William Kalubi Mwamba de son vrai nom avait déjà confié vouloir arrêter sa carrière dans la musique. Il était ensuite revenu sur sa décision peu de temps après, affirmant qu’il ne partirait pas totalement mais qu’il prendrait plus de temps pour vivre sa vie, s’occuper de ses proches et de lui-même.

En 2022, c’est en tournée que le rappeur belgo-congolais décide de partir avant de dire au revoir à ses fans. Un beau cadeau d’adieu qui a été reçu comme il se doit par un public fidèle depuis des années. Au début de cette année, Dems avait annoncé les premières dates. Les billets partis à une vitesse folle ont poussé le rappeur à prolonger sa tournée, qui se terminera en décembre 2022 tout compte fait. Malgré tout cett eréussite et ce bonheur, il songe réellement à prendre sa retraite.

🚨Damso remercie ses fans pour le concert sold out en quelques minutes et annonce une grosse année avant son départ ! pic.twitter.com/QRH9O144Dw — Kultur (@Kulturlesite_) March 25, 2022

C’est lors d’une interview chez le média belge RTBF qu’il a exprimé son souhait de ne pas poursuivre sa carrière dans le rap.

“Ah la Nation... Que dire à part merci. Une grosse année avant le départ, puisse Dieu vous bénir, on se voit bientôt avec tous les comptes fans, on va fêter ça. Je me rends compte de la persévérance en fait. Après toutes ces années, il y a eu quand même beaucoup de choses, et je retiens la persévérance. Faut jamais rien lâcher. Et si moi-même j'aime plus ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? C'est ça la question. Il faut un équilibre. Partir pour soit mieux revenir ou ne jamais revenir mais il faut que je puisse toujours aimer ce que je fais comme ça je peux transmettre de l'amour. Si j'aime plus ce que je fais, la balance est pas correct je trouve."

(Interview RTBF) pic.twitter.com/WbXDqP1rHQ — Kultur (@Kulturlesite_) May 5, 2022

En attendant d’avoir la décision finale de Damso, c’est en compagnie d’Aya, Disiz et Kobo pour le moment que nous continuons de profiter des textes profonds de l'interprète originaire de Bruxelles.