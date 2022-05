Ghostface Killah honoré à New York

Le 9 mai est devenu le Ghostface Killah Day.

Le 9 mai est officiellement devenu le Ghostface Killah Day à New York. C'est le maire de la ville en personne, Eric Adams, qui a décerné ce grand hommage à la légende du Wu-Tang Clan lors de la cérémonie d'inauguration de son Killah Koffee Shop à Staten Island, remerciant la star du rap pour sa contribution à la musique.

"Il y a tellement de gens qui viennent voir un artiste, un jeune qui a grandi ici, qui a vécu dans un logement social et est allé à l'école publique, et qui est maintenant capable d'avoir une entreprise ici et qui agit et revient dans sa communauté. C'est exactement de cela dont nous parlons. Alors je veux juste dire merci. Merci d'avoir réinvesti."

Gary Perone, vice-président exécutif et directeur général de Staten Island Entertainment, propriétaire de l'équipe de baseball des Staten Island Ferryhawks, était également présent à la cérémonie. Le magnat a donné à Ghostface une casquette et un maillot d'équipe et a déclaré qu'il nommerait une partie du stade de baseball Shaolin Alley en l'honneur des contributions de Ghost.