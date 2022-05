A$AP Rocky accuse Travis Scott de lui avoir piqué son style

Ces derniers mois ont été comme un tourbillon pour A$AP Rocky. Il a fait parler de lui dès le début de cette année avec l’annonce de l’arrivée de son premier enfant avec la star du R&B, Rihanna. Il a ensuite été arrêté par le LAPD (Los Angeles Police Department) pour une affaire de fusillade qui s'est déroulée en novembre dernier. On a également assisté au lancement de sa propre marque de whisky et son retour tant attendu à la musique.

Lorsque Pretty Flacko a été annoncé comme prochain invité sur le podcast de DJ EFN et N.O.R.E, "Drink Champs", il y a eu de l'agitation.

Juste avant la mise en ligne de l'épisode, "Drink Champs" a mis en ligne un teaser sur Instagram offrant un aperçu de certains des sujets que Rocky couvrira dans l'interview, y compris la rumeur de rivalité avec Travis Scott.

Vers la fin du teaser, N.O.R.E. aborde le sujet en disant : "Travis Scott a volé tout son style", une question à laquelle Rocky répond : "Ouais". Cependant, le contexte de l'échange reste flou.

Des rumeurs de tension entre A$AP Rocky et Travis Scott circulent depuis des années, en raison de similitudes dans leur musique et de leurs styles avant-gardistes. En 2016, A$AP Nats, membre d'A$AP Mob, a accusé Scott d'avoir volé le butin de l'équipage, une allégation que Rocky a abordée dans une interview à Hot 97 la même année.

Les deux rappeurs ont également été pris l'un pour l'autre en public, provoquant des réactions de colère. "Je ne suis pas A$AP !", a aboyé Scott à un fan qui l'appelait "A$AP" en 2015.

Cependant, les deux rappeurs ont minimisé à plusieurs reprises le beef en posant pour des photos ensemble, en saluant le succès de l'autre et en se soutenant dans les moments difficiles. En 2019, A$AP Rocky a déclaré sur Twitter :

« THAT ME N TRAVIS BEEF SHIT SO PLAYED OUT, LET IT GO. »