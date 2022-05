Orelsan sort des vinyles collector de "Civilisation"

Six mois après la sortie de son album, Orelsan régale ses fans avec des vinyles collector.

Après avoir sorti des disques en édition limitée, le rappeur originaire d'Alençon régale encore une fois ses fans avec des nouvelles éditions vinyles inspirées du concept physique du projet. Une semaine après que son dernier album "Civilisation" ait été certifié disque de diamant, Orelsan dévoile donc quinze nouveaux vinyles collector et limités, représentant chacun un titre de l'album. On compte 1500 articles par modèle au prix de 38 euros.

Après quatre ans d'absence, on peut dire qu'Oreslan a fait un retour fracassant avec des idées innovantes pour les ventes des versions physiques de son projet. En effet, le rappeur avait déjà fait la une avec les multiples versions physiques de l'album vendu en précommande, grâce aux tickets d'or qu'il avait mis avec certains disques et qui permettait à son possesseur d'assister à tous les concerts de l'artiste à vie et gratuitement. L'album était alors déjà certifié disque d'or avant même d'avoir vu le jour.

A la fin de la première partie de sa tournée, qui s'est terminé le 6 mai à Nice, et au commencement de celles des festivals estivaux, Orelsan en rajoute donc une couche avec ces vinyles et veut toucher tout le monde avec son dernier projet, album de tous les records en France en 2021, sorti le 19 novembre dernier.

Entre ticket d'or, disques collector limités et maintenant vinyles collector, le créateur de "Civilisation" enchaine les promotions sur les versions physiques de son album. Une bonne recette puisque les chiffres de ventes de cet opus ne se démentent pas.