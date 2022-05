Future : les chiffres fous de "I NEVER LIKED YOU"

Debuts on this week's #Billboard200 (1/2): #1, @1future I Never Liked You #4, @mirandalambert Palomino #8, @NoCap Mr. Crawford #12, @GratefulDead Dave's Picks, Vol. 42: Winterland, San Francisco, CA - 2/23/74 #13, @Kehlani Blue Water Road

Future est seulement le deuxième rappeur de l'histoire et le cinquième artiste tous styles confondus à faire ses comme numéro un du Billboard 200 et du Billboard Hot 100. C'est Drake qui a été le premier avec "Certified Lover Boy" et son titre en feat avec Future (ça ne s'invente pas) et Young Thug, "Way 2 Sex". Le Canadien bat aussi un record puisqu'il devient le dixième artiste de l'histoire du Hot 100 compilant au moins dix morceaux numéro un.

Mais Future a été plus loin puisque "I NEVER LIKED YOU" classe ses 16 titres dans le Billboard Hot 100 avec trois autres morceaux dans le top 10 : "PUFFIN ON ZOOTIEZ" (n°4), "712PM"(n°8) et "I'M DAT N-GGA" (n°10) tandis que son autre feat avec Drizzy, "I' M ON ONE" est entré à la onzième place.

Hendrix a maintenant un total de 149 entrées au Billboard Hot 100, ce qui le place au cinquième rang sur la liste des meilleurs artistes de tous les temps derrière Drake (262), le casting de Glee (207), Lil Wayne (180) et Taylor Swift (166). Kanye se situe au sixième rang avec 138 entrées.