Kendrick Lamar : son retour salué par le rap américain

Son come-back est totalement validé !

C'est peu dire que le retour en musique de Kendrick Lamar a été le sujet le plus chaud des deux derniers jours dans le rap game. Ses pairs ne s'y sont d'ailleurs pas trompés et ils ont été nombreux à le saluer et à le féliciter. Pour le premier single de son album si attendu, "Mr. Morale & The Big Steppers", le rappeur de Compton a lancé “The Heart Pt. 5”, une série commencée en 2010 avec "The Heart Pt. 1". Le clip qui accompagne ce titre est tout aussi remarquable puisque K. Dot y prend le visage de six personnalités de la pop culture, OJ Simpson, Kanye West, Will Smith, Jussie Smollett, Nipsey Hussle et Kobe Bryant. Et les rappeurs américains ne s'y sont pas trompés en rendant hommage à Kendrick, notamment pour son passage sur le regretté Nipsey Hussle.