Big L : une rue d'Harlem va porter son nom

Tué en 1999, l'héritage de Big L continue de vivre. A travers sa musique évidemment, mais aussi à Harlem, le quartier de New York dans lequel il est né et où il est mort. Vendredi 6 mai, le compte Instagram Street Struck a partagé un message expliquant qu'un des rues de son quartier allait être renommée en son honneur. Son ancien terrain de jeu, entre la 140e rue et Lenox Avenue va être ainsi baptisé Lamont "Big L" Coleman Way.

La cérémonie aura lieu le 28 mai à partir de 12h00 à 15h00. Pour mémoire, Big L a été abattu à quelques blocks seulement de la rue qui va porter son nom. Le 15 février 1999, il tombait en effet au coin de la 139e rue.

En mars 1995, le rappeur alors âgé de 20 ans a sorti son premier album "Lifestylez ov da Poor & Dangerous", qui contient les singles emblématiques "Put It On" et "M.V.P.", ainsi que les morceaux préférés des fans tels que "Street Struck" et “Let Em Have It L.”

Récemment, un de ses proches collaborateurs, DJ Ron G a dévoilé une anecdote concernant Big L, une idée que le rappeur avait et qui n'a pas pu aller jusqu'à son terme.

"Son rêve était de faire une chanson avec Biggie et 2Pac et il était lyriquement prêt. Ainsi, avant qu'il ne se fasse tuer, nous étions assis dans mon studio en train de fumer et il a dit : "Yo, je veux juste faire une chanson avec JAY-Z, Biggie et 2Pac". J'étais sous le choc."

Malheureusement la mort de Big L n'a pas permis à ce projet de se concrétiser et franchement, c'est bien dommage.