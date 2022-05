On en sait plus sur la weed de Booba !

La sortie se précise...

Pas facile de trouver le temps de se lancer dans des projets quand on est occupé à détruire la terre entière sur les réseaux sociaux. C'est pourtant ce que Booba fait depuis quelques années maintenant. En ce moment, il détruit pierre par pierre la "carrière" de l'influenceur Marc Blatta, mais s'est aussi attaqué au concept de Netflix "Nouvelle Ecole", à KFC,, à Vald, à Kalash, à Damso. Bref, l'ancien a encore de l'énergie à revendre, mais il a aussi annoncé qu'il était en train de préparer la sortie de sa variété de weed !

On en sait un peu plus sur ce projet "fumeux" aujourd'hui, puisque Booba a décidé de partager des infos via un gros post Instagram. On y apprend notamment que le "projet" sera disponible à partir du 20 Mai prochain, la production de la weed est donc bien avancée. Le projet sera lancé en partenariat avec SilentSeeds, ce qu'on savait déjà plus ou moins via de précédentes stories. La variété s'appellera B-45, en hommage au bombardier américain (mais peut-être, aussi, au label 45 Scientific, le label de l'explosion du Duc).

Dans son post, Booba déclare que cette "variété du turfu vous projettera directement en enfer", avec tout un petit paragraphe et quelques métaphores autour de l'aviation. Selon les info qu'on avait dans les précédentes annonce sur le sujet, la variété aurait un taux de THC autour de 30%, et ça ne sera pas du CBD, comme cela avait été annoncé par erreur sur plusieurs sites. Plus que quelques jours avant l'arrivée de cette nouveauté sur le marché.

On se demande toutefois quels vont être les débouchés commerciaux, puisqu'en France ça reste illégal et que la majorité des auditeurs du Duc sont français. Mais on fait confiance au Duc et aux consommateurs pour trouver des solutions !