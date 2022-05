Booba lance sa propre weed !

Le Duc se lance dans la commercialisation de CBD

Le clasher du rap a récemment annoncé la future sortie de sa propre marque de weed, la B-45. Adepte de la fumette, Le Duc s'est décidé à faire comme les rappeurs américains et certains rappeurs français, et à promu la future commercialisation de sa propre marque de weed sur son instagram.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur Boulonnais se lance dans un nouveau marché : Booba avait déjà lancé son propre whisky "D.U.C" le 19 octobre 2017, du même nom que son septième album, certifié double disque de platine, ainsi que sa marque de vêtements "DCNTD" le 7 mai 2019.

En collaboration avec l'entreprise néerlandaise "Silent Seeds", spécialisé dans la vente de graines de cannabis, le rappeur prépare de la beuh qui fait tourner la tête: en effet, Booba a lui-même tester sa beuh en story instagram et l'a apparemment trouvé un peu forte: "en exclusivité, je vais allumer le premier join de ma propre weed la B-45. Un arrière-goût des Pays-Bas, légèrement fruitée, ça commence à monter. Il y a trop de THC." Selon B2O, il fait mention de 30% de THC. S'il dit vrai, on dirait bien qu'il sera obligé de baisser le taux de THC présent dans sa weed pour pouvoir la vendre légalement en France.

Toujours très actif sur instagram et Twitter, entre embrouilles (actuellement avec Marc Blata), prises de positions (récemment avec Eric Zemmour) et nouveau business, le rappeur de Boulogne étonnera toujours ses auditeurs et sera toujours au milieu des polémiques.